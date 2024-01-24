عريقات لـ الوكيل: ما حدث في المجتمع الاسرائيلي وصف بـ كارثة جنوب غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصدقال الخبير والمحلل العسكري اللواء الركن المتقاعد واصف عريقات إن المدنيين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة تناقلوا اخبار العملية التي أودت بـ 21 جندي إسرائيلي في غزة وسميت "كارثة جنوب قطاع غزة".



وأضاف عريقات خلال اتصال هاتفي من رام الله عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأربعاء أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية انتقدت جيش الاحتلال بشأن اخفائه الإخفاقات والهزائم التي يتعرض لها بقطاع غزة.

وأكد أنه لأول مرة يتعرض جيش الاحتلال الإسرائيلي وقادته لاتهام بأنهم يدمرون الروح المعنوية للجبهة الداخلية الإسرائيلية، مشيراً إلى أن القادة الإسرائيليين يتم توجيههم الآن من قبل صحفيين وإعلاميين بما يصرحون.

ولفت أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية تضغط كل يوم على نتنياهو للمطالبة باستقالته، مؤكداً أن الجانب الأمريكي أصبح ينتقد إسرائيل بعد تشويه صورته أمام العالم .



وأوضح أن خان يونس أصبحت هدفاً استراتيجياً لجيش الاحتلال، لافتا أن الجنود ما زالوا متحصنين داخل الدبابات أو خلف جدران متحصنة أقاموها بروح مهزومة وكفاءة قتالية معدومة .



ونوه أن ما يحدث في غزة هو نتاج لبسالة وشجاعة المقاومة الفلسطينية وصمود أهالي قطاع غزة بعد مرور 110 أيام على بدء العدوان الإسرائيلي ووجود 120 ألف جندي إسرائيلي.



وحول محور فيلادلفيا أكد أن المقاومة تتصدى لجيش الاحتلال في كل المحاور، منوهاً أن جيش الاحتلال حاول التقدم إلى المحور ولكن المقاومة قامت بمحاربته وإيقاع القتلى في صفوفه.

وختم أنه في حال انسحب جيش الاحتلال من قطاع غزة ستكون هزيمة وإذا بقوا كما هم دون تحقيق أهدافهم سيتورطون أكثر بمستنقع الحرب.

