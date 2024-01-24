بورصة الهند تتعدى بورصة هونغ كونغ وتعكس الثقة العالمية في الإمكانيات الاقتصادية للهند

(MENAFN
) أظهرت بيانات حديثة نشرتها وكالة بلومبرغ يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير, أن بورصة الهند قد تجاوزت بورصة هونغ كونغ، وحجزت المركز الرابع في تصنيفات رؤوس الأموال العالمية, وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في بورصة الهند 4300 مليار دولار يوم الاثنين، متفوقة قليلاً على قيمة السوق في هونغ كونغ التي بلغت 4290 مليار دولار, ويعكس هذا التحول في المركز العالمي إحساسًا متزايدًا بالتفاؤل بين المستثمرين العالميين حيال الفرص الاقتصادية في الهند.
كما لعب الأداء الملحوظ لسوق الأوراق المالية الهندية في عام 2023 دورًا رئيسيًا في هذا الإنجاز, وساهمت مجموعة من العوامل بما في ذلك زيادة المشاركة من قبل المستثمرين الفردين، والنمو الاقتصادي القوي، والسيولة المتزايدة في هذا الصعود, وشهد مؤشر "نيفتي50 " في بورصة الهند ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 20 بالمئة في عام 2023، مما يشكل السنة الثامنة على التوالي من النمو.
كذلك شهد مؤشر هانغ سنغ، الذي يمثل الشركات الصينية في هونغ كونغ، انخفاضًا بنسبة 14 بالمئة خلال نفس الفترة, وسجلت أسواق هونغ كونغ، بشكل عام، خسائر للسنة الرابعة على التوالي، حيث أدت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني إلى انسحاب مديري الصناديق بمبالغ مالية هائلة, وبالإضافة إلى ذلك، فإن الضغوط السياسية على مدى العامين الماضيين دفعت المستثمرين الأمريكيين إلى التقليل من تعاملاتهم مع الشركات الصينية.
في حين تبرز إعادة ترتيب المراكز في تصنيفات رؤوس الأموال العالمية تطور الديناميات في المشهد المالي ويسلط الضوء على جاذبية الهند كوجهة استثمارية, وصعود بورصة الهند لا يعكس فقط أدائها القوي، ولكنه يعكس أيضًا تطور مشاعر وتفضيلات المستثمرين العالميين في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية.
MENAFN24012024000045015682ID1107760341
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.