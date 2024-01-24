طلبات اللجوء في فرنسا تصل إلى ارتفاع مفاجئ يبلغ 142،500 في عام 2023

(MENAFN
) كشف مكتب فرنسا لحماية اللاجئين والأشخاص بلا جنسية يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير, أن طلبات اللجوء في فرنسا وصلت إلى مستوى غير مسبوق بلغ 142،500 في عام 2023، مما يشكل أعلى رقم مسجل في تاريخ البلاد, ويأتي هذا الإعلان في ظل بيئة سياسية مشحونة تتعلق بقضايا الهجرة.
كما أوضح المكتب، الكيان المسؤول عن منح اللجوء، أنه من بين إجمالي الطلبات، كانت 123،400 هي طلبات لجوء للمرة الأولى, وهذا يمثل زيادة بنسبة 8 بالمئة مقارنة بالسنوات السابقة, وأكد المكتب بشكل ملحوظ أن هذه الزيادة ليست فريدة من نوعها في فرنسا، ولكنها جزء من اتجاه أوروبي أوسع, ومع ذلك، تظل الزيادة في فرنسا أقل بكثير من المتوسط الأوروبي، الذي يتراوح عادة بين 15 و 20 في المائة، وفقًا لجوليان بوشيه، رئيس السلطة.
كذلك شهدت ألمانيا، على وجه الخصوص، زيادة كبيرة في طلبات اللجوء، حيث بلغت حوالي 351،000 في عام 2023, وقد سجلت هذه زيادة بنسبة 51 بالمئة بالمقارنة مع العام السابق، حسبما ذكر مكتب فرنسا.
في حين لعب السياق العالمي للتهجير القسري دوراً حاسماً في دفع هذه الأرقام, وبحلول منتصف عام 2023، كان هناك أكثر من 110 مليون شخص حول العالم نزحوا قسراً، وفقًا للأمم المتحدة, وكانت الأسباب متنوعة بدءًا من النزاعات المسلحة، مثل الوضع في أوكرانيا، وصولاً إلى الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والفيضانات، وأزمات إنسانية، كما شهدنا في أفغانستان, وفي هذا السياق، تبرز زيادة طلبات اللجوء التحديات المعقدة التي تواجهها الدول في التعامل مع تأثيرات الأحداث العالمية على أنماط الهجرة.
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