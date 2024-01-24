الاتحاد الأوروبي يتحدى خطر اقتصادي محتمل بعد اضطرابات البحر الأحمر

(MENAFN
) أطلق مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي (الاتحاد الأوروبي) تحذيراً يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير، مشيراً إلى أن الاتحاد قد يواجه خطر ارتفاع أسعار المستهلك وتباطؤ في النمو الاقتصادي بسبب اضطرابات في شحن البحر الأحمر, وأبرز فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية المسؤول عن مراقبة اقتصاد الاتحاد المكون من 27 دولة، الأثر المستمر لهجمات الحوثيين في اليمن، التي أدت إلى انخفاض كبير بلغ 22 في المائة في حركة الشحن عبر البحر الأحمر خلال شهر واحد فقط.
كما شدد دومبروفسكيس على أن تراجع النشاط البحري من المتوقع أن يتصاعد مع إعادة توجيه الشركات لسفنها لاتخاذ طريق الرأس الجيدة الطويل حول القارة الإفريقية, وتراقب المفوضية الأوروبية هذا الوضع بنشاط، مدركة الآثار الاقتصادية المحتملة على الاتحاد الأوروبي.
في حين أقر بأن هناك تأثيراً ضئيلاً على أسعار الطاقة والسلع بشكل عام حتى الآن، أشار دومبروفسكيس إلى زيادة ملحوظة في أسعار النقل, وشدد على أن هذا الوضع يشكل عاملاً محدداً للمخاطر، خاصة مع تطوره في الوقت الحقيقي. وفي حديثه أمام الصحفيين بعد اجتماع وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي المكرس لمعالجة هذه القضية، أكد دومبروفسكيس ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة، معرباً عن قلقه إزاء الآثار الاقتصادية العامة على أسعار المستهلك واقتصاد الاتحاد الأوروبي بشكل عام, وأكد أن مدى هذا التأثير سيتوقف إلى حد كبير على مدى أزمة الشحن، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة للتخفيف من التبعات المحتملة.
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