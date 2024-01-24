أسهم أوروبا تنخفض قبل اجتماع المركزي الأوروبي

(MENAFN
) في يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير، أغلقت أسهم أوروبا على انخفاض، حيث سجل مؤشر ستوكس 600 انخفاضًا بنسبة 0.3 بالمئة, ويرجع الجو الهادئ في التداول إلى الترقب الحذر لاجتماع البنك المركزي الأوروبي القادم لاتخاذ السياسة النقدية, ويلاحظ أن الأسهم في القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة مثل قطاعات الخدمات العامة والعقارات شهدت خسائر، حيث انخفضت بنسبة 0.8 بالمئة و1.3 بالمئة على التوالي, وشهدت شركات الرعاية الصحية، التي تحمل وزنًا كبيرًا في الفهرس، أيضًا انخفاضًا بنسبة 0.9 بالمئة.
كما تم التعويض عن الاتجاه السلبي بارتفاع نسبته 2 بالمئة في قطاع التعدين والمعادن الثمينة, ولعبت أسهم التعدين دورًا حاسمًا في تقليل الخسائر الإجمالية, وشهدت شركات المنتجات الفاخرة ذات التعرض للسوق الصينية، بما في ذلك "إل في إم اتش وكيرينغ وريتشمونت"، زخمًا إيجابيًا، حيث سجلت مكاسب تتراوح بين 1.1 بالمئة و1.7 بالمئة.
كذلك كشفت البيانات الأخيرة عن انخفاض بنقطة واحدة في ثقة المستهلك في منطقة اليورو لشهر يناير مقارنة بديسمبر قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، وأعربت ميلاني ديبونو، الاقتصادية الأوروبية الرئيسية في بانثيون ماكروإكونوميكس، عن شكوكها حول هذا الانخفاض، مشيرة إلى أنه قد لا يشير إلى اتجاه جديد, ووتتوقع استعادة أكثر استدامة بعد الهبوط الحاد المرتبط بإنفاق المستهلك بسبب التضخم.
في حين يتوقع المستثمرون خفضًا يبلغ حوالي 130 نقطة أساس في أسعار الفائدة على مدار العام، مع احتمالية عالية (حوالي 97 بالمئة) لحدوث القطعة الأولى في يونيو, وبشكل عام، تعكس مشاعر السوق نهجًا حذرًا في ظل التوجس من عدم اليقين الاقتصادي، مع الانتباه الكبير إلى قرارات البنوك المركزية والمؤشرات الاقتصادية العالمية.
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