الدفاعات الروسية تسقط مسيرات أوكرانية غربي روسيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن أندريه كليتشكوف حاكم مقاطعة أوريول جنوب غربي روسيا أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيّرات أوكرانية استهدفت المقاطعة، وأن الاعتداء لم يسفر عن إصابات.
وقال: "الأصوات التي سمعت في أوريل هي نتيجة عمل أنظمة الدفاعات الروسية، حيث تم صباحا إسقاط عدد من المسيرات الأوكرانية. وحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات والوضع تحت السيطرة".
وأوضح أن هيئات الإغاثة انتشرت في مكان الحادث وشمال المقاطعة، لضمان سلامة السكان.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
RT
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