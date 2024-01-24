الدفاعات الروسية تسقط مسيرات أوكرانية غربي روسيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن أندريه كليتشكوف حاكم مقاطعة أوريول جنوب غربي روسيا أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيّرات أوكرانية استهدفت المقاطعة، وأن الاعتداء لم يسفر عن إصابات.



وقال: "الأصوات التي سمعت في أوريل هي نتيجة عمل أنظمة الدفاعات الروسية، حيث تم صباحا إسقاط عدد من المسيرات الأوكرانية. وحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات والوضع تحت السيطرة".

وأوضح أن هيئات الإغاثة انتشرت في مكان الحادث وشمال المقاطعة، لضمان سلامة السكان.



وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.

RT