بريطانيا تصدر بيانا من 24 دولة بشأن ضربات على الحوثيين

MENAFN - Al Wakeel News)قالت بريطانيا في بيان مشترك يوم الثلاثاء إن 24 دولة، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا، نفذت مزيدا من الضربات يوم الاثنين على ثمانية أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.



وجاء في بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني "ردا على هجمات الحوثيين غير القانونية والمتهورة المستمرة ضد السفن التي تعبر البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة، قامت القوات المسلحة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا ونيوزيلندا، بشن ضربات إضافية ضد ثمانية أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".



وأضاف "هذه الضربات تهدف إلى تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على مواصلة هجماتهم على التجارة العالمية والبحارة من جميع أنحاء العالم مع تجنب التصعيد".



وأفادت وكالة تاس الروسية للأنباء بأن السفراء لدى اليمن من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، سيجتمعون اليوم الأربعاء لمناقشة الوضع في اليمن.



وقال القائم بأعمال سفير روسيا لدى اليمن يفغيني كودروف لوكالة تاس في مقابلة "على الرغم من تعقد الوضع في العالم، فإننا نواصل تبادل وجهات النظر في إطار الاجتماعات الدورية للسفراء ‭‭'‬‬الخمسة‭‭'‬‬ لدى اليمن... الاجتماع القادم من هذا النوع سيعقد في 24 يناير".

