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10 إصابات بحوادث مُتفرقة على طرق خارجية

1/24/2024 1:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النقيب عبد الرحمن حمادنة، من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، التعامل مع عدد من الحوادث، والتي نتج عنها 10 إصابات مختلفة.
وبيّن حمادنة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل فجر اليوم، مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق الممر التنموي، ونتج عنه 8 إصابات متوسطة، تم نقلهم إلى مستشفى التوتنجي.
وأضاف أنه تم التعامل مع حادث دهس على طريق إربد - عمّان، ونتج عن الحادث إصابة واحدة، تم نقلها من خلال الدفاع المدني لمستشفى جرش الحكومي.
وأشار إلى أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين، على طريق دير علا - الشونة الجنوبية، ونتج عن الحادث إصابة واحدة، تم نقلها لمستشفى الشونة الجنوبية.
ودعا حمادنة السائقين إلى الالتزام بقواعد السير، والابتعاد عن ارتكاب المخالفات الخطرة، خاصة مع الأحوال الجوية التي تمر بها المملكة.




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