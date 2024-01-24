بلدية السلط ترفع جاهزيتها خلال المنخفض الجوي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت بلدية السلط الكبرى، عن رفع جاهزيتها خلال المنخفض الجوي، الذي تتعرض له المملكة.
وبينت البلدية أنها تتلقى كافة الملاحظات والشكاوى من المواطنين خلال الظروف الجوية غير الاعتيادية، وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.
ودعت المواطنين للاتصال مع البلدية و أرقام غرفة العمليات الرئيسية لبلدية السلط الكبرى على الهواتف التالية:
053555611/ 053555612 053555621 / 053555622
أو الرقم المجاني 080022271.
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