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بلدية السلط ترفع جاهزيتها خلال المنخفض الجوي

1/24/2024 1:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت بلدية السلط الكبرى، عن رفع جاهزيتها خلال المنخفض الجوي، الذي تتعرض له المملكة.
وبينت البلدية أنها تتلقى كافة الملاحظات والشكاوى من المواطنين خلال الظروف الجوية غير الاعتيادية، وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.
ودعت المواطنين للاتصال مع البلدية و أرقام غرفة العمليات الرئيسية لبلدية السلط الكبرى على الهواتف التالية:
053555611/ 053555612 053555621 / 053555622
أو الرقم المجاني 080022271.




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