فيديو - الضباب يلف العاصمة عمّان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لف ضباب كثيف مصاحب لأمطار منذ ساعات الصباح الباكر اليوم الأربعاء، مناطق واسعة في العاصمة عمّان .



وأظهرت مقاطع مصورة ضباب كثيف أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الرئيسية منها في منطقة عبدون وشارع الاردن ودابوق.



وكانت مديرية الأمن حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية نتيجة الضباب، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً للأمطار لافتة إلى ضرورة التأني أثناء القيادة.



وتأثرت المملكة منذ أمس، بمنخفض جوي ترافقه أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة على المناطق الشمالية والوسطى.