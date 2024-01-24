الولايات المتحدة ترصد مكافأة ضخمة مقابل معلومات عن هذا الرجل - صورة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصدت واشنطن مكافأة قدرها 15 مليون دولار لمن يزودها بأي معلومات عن رجل أعمال إيراني "أدار شبكة دولية ساعدت الحرس الثوري الإيراني بالحصول على تكنولوجيا متقدمة لتطوير وسائل قتالية".



ووفق ما ورد بموقع Rewards for Justice التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن "الشبكة التي أدارها حسين هاتفي أردكاني ناشطة في الشرق الأوسط وشرق آسيا طوال 10 سنوات مضت، عبر شركات في ماليزيا وهونغ كونغ، لشراء ونقل مواد وتقنيات حساسة ومعدات ومكونات مصنوعة في الولايات المتحدة ودول أخرى لصالح منظمة التطوير العسكري للقوات الجوية التابعة للحرس الثوري، ولتطوير برامج الطائرات بدون طيار، خصوصا المسيّرة الهجومية "شاهد-136" إضافة إلى "شاهد 131" التي تم نقلها أيضا إلى روسيا وتستخدم لشن هجمات ضد أهداف مدنية وعسكرية في أوكرانيا".

,في 19 ديسمبر 2023، كشفت وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام ضد أردكاني تتهمه فيها بارتكاب جرائم تتعلق بشرائه إلكترونيات دقيقة مزدوجة الاستخدام مصنعة في الولايات المتحدة لصالح الحرس الثوري الإيراني.



وفي الوقت نفسه، وضعت وزارة الخزانة الأمريكية أردكاني و10 كيانات ذات صلة على قائمة المواطنين المعينين وفقا للأمر التنفيذي رقم 13382، الذي يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.



وتحظر العقوبات جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين أو المعينين.









RT