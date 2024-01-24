الاحتلال يعتقل شاباً من مخيم العين بنابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، شاباً من مخيم العين، غرب مدينة نابلس
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وانطلقت قوة مؤلفة من نحو 10 آليات عسكرية إسرائيلية من حاجر الاحتلال المقام عند مدخل بلدة دير شرف شمال غرب نابلس، واتجهت صوب مخيم العين واقتحمته، واعتقلت منه الشاب صالح أبو شلون.
وتمركزت قوات الاحتلال في العديد من الطرق المؤدية للمخيم لمنع وصول الفلسطينيين إليه.
وفا
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