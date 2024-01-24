الاحتلال يعتقل شاباً من مخيم العين بنابلس

MENAFN - Al Wakeel News)اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، شاباً من مخيم العين، غرب مدينة نابلس

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وانطلقت قوة مؤلفة من نحو 10 آليات عسكرية إسرائيلية من حاجر الاحتلال المقام عند مدخل بلدة دير شرف شمال غرب نابلس، واتجهت صوب مخيم العين واقتحمته، واعتقلت منه الشاب صالح أبو شلون.



وتمركزت قوات الاحتلال في العديد من الطرق المؤدية للمخيم لمنع وصول الفلسطينيين إليه.

وفا

