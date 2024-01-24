محمد ديب برو في ذمة الله

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بسم الله الرحمن الرحيم



((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)).

بمزيد من الحزن والأسى ينعى رياض عادل الشريقي وعائلته آل برو خارج الاردن وداخلها ، فقيدهم الغالي المرحوم بإذن الله تعالى محمد ديب برو .

اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، يا قريب يا مجيب دعوة الداع إذا دعاك، ارحمه واغفر له، وألهم أهله الصبر والسلوان والرضى التام بقضائك وقدرك، وألهمهم نعمة الشكر على البلاء.



سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .

''إنا لله وإنا إليه راجعون ''