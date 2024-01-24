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ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيو هامبشاير

1/24/2024 1:10:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تفوق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منافسته نيكي هايلي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية نيو هامبشاير.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فقد فاز ترامب بـ31613 صوتا (52.9%)، فيما حصدت منافسته هايلي 28210 صوتا (45.8%).


وأصدرت رئيسة المؤتمر الجمهوري بمجلس النواب إليز ستيفانيك بيانا بعد "الفوز الساحق" الذي حققه ترامب في الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير.

RT

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