ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيو هامبشاير

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تفوق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منافسته نيكي هايلي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية نيو هامبشاير.
ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فقد فاز ترامب بـ31613 صوتا (52.9%)، فيما حصدت منافسته هايلي 28210 صوتا (45.8%).
وأصدرت رئيسة المؤتمر الجمهوري بمجلس النواب إليز ستيفانيك بيانا بعد "الفوز الساحق" الذي حققه ترامب في الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير.
RT
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