أطباء بلا حدود تدعو لحماية الموجودين في مستشفى ناصر بخان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عبرت منظمة أطباء بلا حدود عن قلقها على سلامة الموجودين داخل مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة، ودعت إلى حمايتهم والسماح لهم بالمغادرة إذا أرادوا.
وقالت المنظمة في بيان إنه مع اقتراب القصف من المناطق المحيطة بمستشفى ناصر لن يتمكن الجرحى من الحصول على الرعاية اللازمة.
يأتي ذلك فيما بات المستشفى الذي توجد داخله وحوله أعداد كبيرة من النازحين في مرمى نيران الجيش الإسرائيلي.
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