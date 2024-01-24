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أطباء بلا حدود تدعو لحماية الموجودين في مستشفى ناصر بخان يونس

1/24/2024 1:10:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عبرت منظمة أطباء بلا حدود عن قلقها على سلامة الموجودين داخل مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة، ودعت إلى حمايتهم والسماح لهم بالمغادرة إذا أرادوا.


وقالت المنظمة في بيان إنه مع اقتراب القصف من المناطق المحيطة بمستشفى ناصر لن يتمكن الجرحى من الحصول على الرعاية اللازمة.


يأتي ذلك فيما بات المستشفى الذي توجد داخله وحوله أعداد كبيرة من النازحين في مرمى نيران الجيش الإسرائيلي.


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