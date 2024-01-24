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هبوط أسعار النفط عالمياً

1/24/2024 1:10:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، متأثرة بالمخاوف بشأن ضعف الطلب وارتفاع الدولار، على الرغم من أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة حدّت من الخسائر.
وانخفض عقد أقرب استحقاق لشهر آّذار لخام برنت 14 سنتا أو 0.1% إلى 79.41 دولارا للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 11 سنتا، أو 0.2% إلى 74.26 دولارا للبرميل.
وانخفضت مخزونات الخام الأمريكي بمقدار 6.67 مليون برميل الأسبوع الماضي.





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