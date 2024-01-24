هبوط أسعار النفط عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، متأثرة بالمخاوف بشأن ضعف الطلب وارتفاع الدولار، على الرغم من أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة حدّت من الخسائر.
وانخفض عقد أقرب استحقاق لشهر آّذار لخام برنت 14 سنتا أو 0.1% إلى 79.41 دولارا للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 11 سنتا، أو 0.2% إلى 74.26 دولارا للبرميل.
وانخفضت مخزونات الخام الأمريكي بمقدار 6.67 مليون برميل الأسبوع الماضي.
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