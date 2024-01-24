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انخفاض أسعار الذهب عالمياً

1/24/2024 1:10:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الأربعاء، مع تعافي التصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وارتفاع العملة الأمريكية.
وأضعفت البيانات الآمال في تخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة، بينما يترقب المستثمرون سلسلة من التقارير الاقتصادية لمزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2024.46 دولارا للأوقية، ولم تتغير العقود الآجلة للذهب عند 2025.50 دولارا.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائداً.




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