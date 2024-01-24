25,490 قتيلاً فلسطينياً.. والدبابات الإسرائيلية تواصل قصف خان يونس

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، أن الدبابات الإسرائيلية تقصف مستشفى ناصر في خان يونس بقطاع غزة، في اليوم التاسع بعد المئة لبدء الحرب.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الدبابات الإسرائيلية تطلق النار بكثافة على الطوابق العلوية بمبنى الجراحات التخصصية ومبنى الطوارئ في مستشفى ناصر في خان يونس، وتوقع عشرات الإصابات".

وتشهد خان يونس معارك ضارية بين المقاتلين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين الذين تقدموا جنوباً، بعد ثلاثة أشهر من هجومهم البري.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على منصة إكس: "تعرضت ملاجئ في خان يونس للقصف خلال العمليات العسكرية أمس (الاثنين) وقُتل ما لا يقل عن 6 نازحين وأصيب عدد أكبر أثناء القتال العنيف حول ملجئنا".

وتابع لازاريني: "أصبح الآن الموظفون المذعورون والمرضى والنازحون محاصرين داخل المستشفيات القليلة المتبقية في خان يونس مع استمرار القتال العنيف".

ودعا جميع الأطراف إلى اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتقليل الضرر وحماية المدنيين والمرافق الطبية والعاملين فيها بحسب القانون الدولي.

مع تقدم القوات الإسرائيلية، يتجمع الآن أكثر من مليون شخص في رفح، جنوب خان يونس، المتاخمة للحدود المصرية.

وتحدث مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة (اوتشا) عن "الألم الذي لا يوصف في غزة حيث يرتفع عدد القتلى بلا توقف".

وقال "أوتشا" على موقع إكس: "في خان يونس، يتصاعد القتال ويدمر المناطق المدنية ويحصد الأرواح. وتستمر الهجمات على مرافق الرعاية الصحية في الارتفاع".

وقُتل ما لا يقل عن 25,490 فلسطينياً خلال الحرب في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لآخر حصيلة لوزارة الصحة.

واندلعت الحرب إثر هجوم حماس غير المسبوق في 7 أكتوبر الماضي الذي أسفر عن مقتل نحو 1140 شخصاً في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.