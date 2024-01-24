بالتزامن مع المناورات الكورية الجنوبية.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر

أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم أن كوريا الشمالية قامت بإطلاق عدة صواريخ كروز صباح الأربعاء باتجاه البحر الأصفر، في خطوة تعدّ آخر فصل في سلسلة التصعيد التي تنفذها بيونغ يانغ.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان أن "الجيش رصد إطلاق صواريخ كروز متعددة من قبل كوريا الشمالية باتجاه البحر الأصفر صباح اليوم.

وأشار البيان إلى أن "المواصفات التفصيلية لهذه الصواريخ تخضع لتحليل دقيق من قبل جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي بالتعاون مع الاستخبارات الأمريكية".

تأتي هذه الخطوة من كوريا الشمالية في سياق فرض عقوبات من قبل الأمم المتحدة بسبب تجاربها النووية والبالستية. يأتي ذلك في وقت تجري فيه كوريا الجنوبية مناورات عسكرية قبالة سواحلها الشرقية والتي تم تنظيمها في سياق استجابة لمشاكل أمنية مع الشمال.

تزايدت التوترات بين الكوريتين في الأشهر الأخيرة، حيث تخلت البلدين عن اتفاقات هامة كانت تهدف إلى تهدئة الوضع، وشهدت تعزيزًا لإجراءات الأمان على حدودهما، إلى جانب تنفيذ مناورات عسكرية على الحدود.









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