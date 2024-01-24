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الجيش الأمريكي يستهدف صاروخين حوثيين مضادين للسفن في اليمن

1/24/2024 12:17:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال الجيش الأمريكي في بيان إنه نفذ ضربتين أخريين في اليمن في وقت مبكر من يوم الأربعاء، ودمر صاروخين مضادين للسفن أطلقهما الحوثيون كانا موجهان نحو البحر الأحمر وكانا يستعدان للانطلاق.

الضربتان الأمريكيتان اللتان وقعتا في حوالي الساعة 2330 بتوقيت جرينتش، هي الأحدث ضد جماعة الحوثي بسبب استهدافها لحركة الشحن في البحر الأحمر، وجاءت في أعقاب جولة أكبر من الضربات في اليوم السابق.

وعطلت هجمات الحوثيين حركة الملاحة العالمية وعمقت المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان "حددت القوات الأمريكية الصاروخين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنهما يمثلان تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة... وبعد ذلك قصفت القوات الأمريكية الصواريخ ودمرتها دفاعا عن النفس".

ويقول الخبراء إن استراتيجية بايدن الحديثة العهد بشأن اليمن تهدف إلى إضعاف المسلحين الحوثيين، لكنها لا تصل إلى حد محاولة هزيمة الجماعة.

ويبدو أن هذه الاستراتيجية، وهي مزيج من الضربات العسكرية المحدودة والعقوبات، تهدف إلى معاقبة الحوثيين مع محاولة الحد من خطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

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