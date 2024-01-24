الجيش الأمريكي يستهدف صاروخين حوثيين مضادين للسفن في اليمن

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال الجيش الأمريكي في بيان إنه نفذ ضربتين أخريين في اليمن في وقت مبكر من يوم الأربعاء، ودمر صاروخين مضادين للسفن أطلقهما الحوثيون كانا موجهان نحو البحر الأحمر وكانا يستعدان للانطلاق.
الضربتان الأمريكيتان اللتان وقعتا في حوالي الساعة 2330 بتوقيت جرينتش، هي الأحدث ضد جماعة الحوثي بسبب استهدافها لحركة الشحن في البحر الأحمر، وجاءت في أعقاب جولة أكبر من الضربات في اليوم السابق.
وعطلت هجمات الحوثيين حركة الملاحة العالمية وعمقت المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان "حددت القوات الأمريكية الصاروخين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنهما يمثلان تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة... وبعد ذلك قصفت القوات الأمريكية الصواريخ ودمرتها دفاعا عن النفس".
ويقول الخبراء إن استراتيجية بايدن الحديثة العهد بشأن اليمن تهدف إلى إضعاف المسلحين الحوثيين، لكنها لا تصل إلى حد محاولة هزيمة الجماعة.
ويبدو أن هذه الاستراتيجية، وهي مزيج من الضربات العسكرية المحدودة والعقوبات، تهدف إلى معاقبة الحوثيين مع محاولة الحد من خطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.
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