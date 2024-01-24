مطارات جدة" تدشّن منطقة «الترانزيت» الدولية بمطار الملك عبد العزيز

(MENAFN
- Global Advertising) دشنت مطارات جدة، منطقة عبور المسافرين «الترانزيت» بمطار الملك عبد العزيز الدولي لخدمة المسافرين المواصلين عبر الرحلات الدولية، في الوقت الذي تشهد فيه حركة العبور بين قارات العالم عبر المطار نموا متواصلا.
ويأتي التدشين في إطار جهود مطارات جدة المتواصل لتحسين تجربة المسافرين وتهيئة كافة المقومات والبنية التحتية المناسبة لخدمة مسافري الترانزيت، على وجه الخصوص، وذلك إمتدادًا لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ومستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقال الرئيس التنفيذي لمطارات جدة، الأستاذ أيمن بن عبد العزيز أبو عباة خلال تدشينه منطقة عبور المسافرين الدوليين في الصالة رقم (1) اليوم
، أن هذه الخطوة تهدف إلى التزامن مع النمو المتزايد في أعداد المسافرين القادمين إلى المملكة والعابرين من خلال مطار الملك عبد العزيز الدولي، مشيراً إلى منطقة“الترانزيت» الجديدة ستسهم في تحقيق مستهدف مطار الملك عبد العزيز من ركاب "الترانزيت" والمتوقع وصولهم إلى 15مليون بحلول 2030.
وأضاف أبو عباة أن المنطقة الجديدة ستضاعف الطاقة الاستيعابية بنسبة تصل إلى 100% بكثافة بشرية. تصل إلى 1400 مسافر في الساعة لكل جهة مما يساهم بشكل مباشر في تحقيق المستهدف.
وأضاف أن المنطقة تضم 10 منصات لإنهاء إجراءات المسافرين و خمسة أجهزة للتفتيش الأمني بهدف توفير تجربة سفر مريحة للمسافر عبر المطار ، حيث ستكون إضافة مميزة للخدمات المتنوعة التي تسعى مطارات جدة لتوفيرها بالمطار لإيجاد حزمة من التجهيزات والخدمات التي ستجعل مطار الملك عبدالعزيز الدولي من أفضل المطارات حول العالم لقضاء الأوقات ومتابعة الرحلات؛ إمتدادًا لما يحظى به المطار من دعم متواصل واهتمام غير محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله-، بقطاع النقل بشكل عام وبالمطارات السعودية على وجه الخصوص لتسهيل رحلة المسافرين القادمين من جميع أنحاء العالم.
وأضاف أبو عباة أن هذه الخدمة ستعزز دور المطار لتنمية العائد من الحركة العابرة نظراً للموقع الجغرافي المتميز حيث يعد مطاراً محورياً يربط الشرق بالغرب إلى جانب وارتباطه بشبكة كبيرة من الرحلات الدولية.
وثمن الرئيس التنفيذي لمطارات جدة، جهود كافة شركاء المطار من الجهات الحكومية والتشغيلية التي أسهمت في تحقيق هذا المنجز الذي سيحقق نقلة نوعية في تجربة المسافرين عبر مطار المؤسس.
حضر الافتتاح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية رائد الإدريسي والعقيد ماهر آل مسعود مدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي والعقيد ناصر نفل الحارثي مدير مباحث مطار الملك عبد العزيز الدولي و نائب الرئيس للعمليات الأرضية في الخطوط السعودية الدكتور هاني الحتيرشي و نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بمطارات جدة الأستاذ أبراهيم الرفاعي.
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