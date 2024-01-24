الأرصاد: تضعف فرص هطول المطر بهذا الموعد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة غائمة جزئيا الى غائمة، وماطرة في شمال ووسط المملكة قد تكون غزيرة أحياناً في ساعات الصباح خاصة في شمال المملكة وفق الأرصاد الجوية .



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية من المملكة ستشهد زخات خفيفة من المطر ولفترة محدودة، الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً، ومع ساعات المساء تضعف فرصة هطول الأمطار.



ونوهت أن الأجواء ليلا باردة مع بقائها غائمة جزئيا الى غائمة مع هطول زخات متفرقة من المطر على فترات في أجزاء من المناطق الشمالية ، كما يتوقع أثناء الليل تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية ، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



وحذرت من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية والسهول بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.



وحذرت من احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة أثناء النهار.

