إصابة طفل وشاب برصاص الاحتلال في نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب طفل وشاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، خلال اقتحامها مدينة نابلس .
وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، بإصابة طفل (16 عاما) وشاب (21 عاما)، بالرصاص الحي في القدم، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال منطقة "التعاون العلوي" في نابلس، وجرى نقله إلى المستشفى.
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