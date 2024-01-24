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إصابة طفل وشاب برصاص الاحتلال في نابلس

1/24/2024 12:09:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب طفل وشاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، خلال اقتحامها مدينة نابلس .


وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، بإصابة طفل (16 عاما) وشاب (21 عاما)، بالرصاص الحي في القدم، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال منطقة "التعاون العلوي" في نابلس، وجرى نقله إلى المستشفى.


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