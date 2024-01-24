فيديو - الاحتلال يفجر منزل عائلة الأسير باسل شحادة بالضفة الغربية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، منزل الأسير باسل شحادة في قرية عوريف جنوب نابلس.



وقالت مصادر، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت في ساعات متأخرة من أمس الثلاثاء المنطقة الجنوبية من عوريف، وحاصرت منزل الأسير باسل شحادة، تمهيدًا لتفجيره.



وأضافت ان الاحتلال أبلغ محمد شحادة؛ والد الأسير باسل شحادة، من قرية عوريف جنوبي نابلس، بأنه سيهدم منزله هذه الليلة.



وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت "شحادة" يوم 21 حزيران/ يونيو 2023، بتهمة مساعدة الشهيدين مهند شحادة وخالد صباح والمشاركة في عملية إطلاق النار التي نفذها الشهيدان، وأسفرت عن مقتل عدد من المستوطنين في شهر يونيو/ حزيران 2023 الماضي.