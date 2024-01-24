فيديو - الاحتلال يفجر منزل عائلة الأسير باسل شحادة بالضفة الغربية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، منزل الأسير باسل شحادة في قرية عوريف جنوب نابلس.
وقالت مصادر، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت في ساعات متأخرة من أمس الثلاثاء المنطقة الجنوبية من عوريف، وحاصرت منزل الأسير باسل شحادة، تمهيدًا لتفجيره.
وأضافت ان الاحتلال أبلغ محمد شحادة؛ والد الأسير باسل شحادة، من قرية عوريف جنوبي نابلس، بأنه سيهدم منزله هذه الليلة.
وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت "شحادة" يوم 21 حزيران/ يونيو 2023، بتهمة مساعدة الشهيدين مهند شحادة وخالد صباح والمشاركة في عملية إطلاق النار التي نفذها الشهيدان، وأسفرت عن مقتل عدد من المستوطنين في شهر يونيو/ حزيران 2023 الماضي.
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