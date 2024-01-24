صحيفة إسرائيلية تحسم قدرات جيش الاحتلال في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت "جيروزاليم بوست" في تحليل إن الجيش الإسرائيلي لم يعد بوسعه تحقيق إنجازات على المستوى الإستراتيجي في غزة أكبر مما حققه بالفعل.



وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن الاستمرار على هذا النحو سيؤدي نهاية المطاف إلى إزهاق أرواح مئات الجنود دون هدف إستراتيجي واضح.



وحسب "جيروزاليم بوست" فإن مشاهدة 21 جنديا يقتلون في حادثة واحدة (في إشارة لعملية المقاومة شرق المغازي الاثنين الماضي) يعزز المخاوف من أن عدد قتلى الجيش سيتضاعف بشكل كبير في هذه المرحلة مع تقليص وجود الجيش وتراجع حركته مما يجعله هدفا سهلا.



وحسب تحليل الصحيفة الإسرائيلية فإن مقتل 21 جنديا سيقوي موقف الجناح المطالب بصفقة تعيد الأسرى حتى دون القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كليا.



ورغم تساقط العدد الكبير من الجنود قتلى، وخاصة العملية التي نفذتها كتائب القسام شرق المغازي حيث قتل 21 جنديا في تفجير مبنيين فخختهما قوات الاحتلال واستهداف آلية بالقرب منهما، تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمواصلة الحرب حتى تحقيق ما سماه النصر المطلق.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو -خلال اجتماع مغلق لمجلس الوزراء- أن المرحلة الثالثة من حرب غزة ستستغرق نحو 6 أشهر.



لكن "وول ستريت جورنال" أكدت -نقلا عن مسؤولين أميركيين- أن التقديرات الاستخبارية تشير إلى أن حماس لا تزال تملك ذخائر تكفي لضرب إسرائيل عدة أشهر أخرى.



ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين اعترافهم بأن هدف تدمير حماس خلال الحرب على غزة "لم يتحقق" رغم الحملة الجوية والبرية والدمار الهائل.

