تسجيل أقصى حمل كهربائي خلال الشتاء الحالي بلغ 3720 ميجاواط

تسجيل أقصى حمل كهربائي خلال الشتاء الحالي بلغ 3720 ميجاواط
التاريخ
1/24/2024 12:09:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات شركة الكهرباء الوطنية أن الحمل الكهربائي المسجل، امس الثلاثاء، بلغ 3720 ميجاواط، وهو الحمل الأقصى الذي تم تسجيله خلال الشتاء الحالي.
وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة بلغ 4220 ميجاواط خلال آب الماضي.
MENAFN24012024000208011052ID1107759825
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.