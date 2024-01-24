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تسجيل أقصى حمل كهربائي خلال الشتاء الحالي بلغ 3720 ميجاواط

1/24/2024 12:09:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات شركة الكهرباء الوطنية أن الحمل الكهربائي المسجل، امس الثلاثاء، بلغ 3720 ميجاواط، وهو الحمل الأقصى الذي تم تسجيله خلال الشتاء الحالي.


وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة بلغ 4220 ميجاواط خلال آب الماضي.


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