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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم نابلس

1/24/2024 12:09:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مدينة نابلس ومخيم العين وبلدات وقرى مجاورة شمالي الضفة الغربية.


وأفادت أنباء بإصابة عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال عمليات الاقتحام المستمرة.


وذكر ناشطون أن جنودا إسرائيليين اعتقلوا شابا بعد اقتحام منزله في مخيم العين.


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