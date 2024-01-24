قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم نابلس

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم نابلس
التاريخ
1/24/2024 12:09:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مدينة نابلس ومخيم العين وبلدات وقرى مجاورة شمالي الضفة الغربية.
وأفادت أنباء بإصابة عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال عمليات الاقتحام المستمرة.
وذكر ناشطون أن جنودا إسرائيليين اعتقلوا شابا بعد اقتحام منزله في مخيم العين.
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