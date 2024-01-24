وظائف شاغرة ومدعوون للمقابلات الشخصية

وظائف شاغرة ومدعوون للمقابلات الشخصية
التاريخ
1/24/2024 12:09:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا وزارات ومؤسسات حكومية، التالية اسماؤهم لإجراء المقابلات الشخصية لغايات استكمال اجراءات التعيين.
كما أعلنت عن وظائف حكومية شاغرة .
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