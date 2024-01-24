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قطر تدين التصريحات الإسرائيلية حول تهجير سكان غزة

1/24/2024 12:09:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دانت مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني التصريحات الإسرائيلية بشأن تهجير سكان قطاع غزة، مشيرة إلى أن التهجير انتهاك للقانون الدولي.


وقالت الشيخة علياء إن الوضع الإنساني في غزة وانعكاساته على استقرار المنطقة يتطلب وقفا لإطلاق النار.


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