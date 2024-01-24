قطر تدين التصريحات الإسرائيلية حول تهجير سكان غزة

قطر تدين التصريحات الإسرائيلية حول تهجير سكان غزة
التاريخ
1/24/2024 12:09:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دانت مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني التصريحات الإسرائيلية بشأن تهجير سكان قطاع غزة، مشيرة إلى أن التهجير انتهاك للقانون الدولي.
وقالت الشيخة علياء إن الوضع الإنساني في غزة وانعكاساته على استقرار المنطقة يتطلب وقفا لإطلاق النار.
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