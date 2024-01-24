اعتقال 4 فلسطينيين من الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 4 فلسطينيين من مدينة الخليل وبلدة بني نعيم، شرق الخليل.
ووفقاً لمصادر أمنية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطينية مراد محمد ربيع الحجوج وإبراهيم أسامة الخضور، بعد دهم منزلي عائلتيهما في بلدة بني نعيم شرق الخليل، وتخريب محتوياته، وسرقة مصاغ ذهبي والاستيلاء على مركبة.
وتخلل الاقتحام كذلك الاستيلاء على 3 مركبات تعود لعائلة فؤاد الخضور تفتيش منازل عدد من الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها وتخريبها.
كما داهمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وفتشت عدة منازل وعاثت بمحتوياتها خرابا واعتقلت الفلسطينيين عبد الرحمن وطارق دويك.
MENAFN24012024000208011052ID1107759820
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.