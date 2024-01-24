اعتقال 4 فلسطينيين من الخليل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 4 فلسطينيين من مدينة الخليل وبلدة بني نعيم، شرق الخليل.



ووفقاً لمصادر أمنية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطينية مراد محمد ربيع الحجوج وإبراهيم أسامة الخضور، بعد دهم منزلي عائلتيهما في بلدة بني نعيم شرق الخليل، وتخريب محتوياته، وسرقة مصاغ ذهبي والاستيلاء على مركبة.



وتخلل الاقتحام كذلك الاستيلاء على 3 مركبات تعود لعائلة فؤاد الخضور تفتيش منازل عدد من الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها وتخريبها.



كما داهمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وفتشت عدة منازل وعاثت بمحتوياتها خرابا واعتقلت الفلسطينيين عبد الرحمن وطارق دويك.