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الأشغال ممارسة لشراء أجهزة لقطاع المشاريع الإنشائية

1/23/2024 11:47:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن وزارة الأشغال العامة تجري ممارسة لشراء الأجهزة المساحية لقطاع المشاريع الإنشائية وفقا لشروط ومواصفات واردة في مستندات ووثائق الممارسة.
وقالت المصادر إن آخر موعد لتقديم العطاءات لإدارة المشتريات والمخازن في وزارة الأشغال يوم الأحد الموافق 18 فبراير المقبل، ويرفض أي عطاء بعد هذا الموعد.
ولفتت المصادر إلى أن مدة تنفيذ العقد 3 أشهر ويبقى العطاء ساري المفعول لمدة 90 يوما اعتبارا من تاريخ فتح ظروف العطاءات، مشيرة إلى أن هذه الممارسة غير قابلة للتجزئة ولا تقبل العروض البديلة.
وذكرت المصادر أن الممارسة مفتوحة لجميع الشركات والمؤسسات المؤهلة لهذا العمل والمسجلة لدى الوزارة بسجل الموردين وفي الجهاز المركزي للمناقصات العامة لعام 2024.

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