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الأوقاف اجتماع تنسيقي مع فريق المحاسبة حول تطبيق مبادئ الحوكمة

1/23/2024 11:47:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
عقد فريق الحوكمة بوزارة الأوقاف اجتماعا تنسيقيا مع رئيس فريق ديوان المحاسبة للتدقيق على الوزارة وعضو فريق الحوكمة بالديوان أحمد العيسى أول من أمس برئاسة رئيس فريق الحوكمة يوسف الخليل بحضور الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير د.منيف الهاجري وأعضاء الفريق.
وتم عقد الاجتماع بناء على طلب رئيس الفريق رغبة في الاطلاع على تقرير عن مدى تطبيق مبادئ الحوكمة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن السنة المالية 2022/2023.
بالإضافة الى رسم خارطة طريق لعمل الفريق، وذلك بعد الاطلاع على نقاط القوة والضعف الخاصة بالوزارة.

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