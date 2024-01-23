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الصندوق الكويتي للتنمية استضاف منتسبي البرنامج التدريبي في المعهد العربي للتخطيط

1/23/2024 11:47:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار التعاون المستمر بين المؤسسات والهيئات المحلية، استضاف الصندوق الكويتي للتنمية منتسبي البرنامج التدريبي الذي ينفذه المعهد العربي للتخطيط، بهدف تعريفهم بطبيعة عمل الصندوق التنموي من خلال محاضرة تعريفية أقامها في مقره أمس.
وتعرف الوفد التدريبي على نشاط الصندوق ودوره الإنمائي في 105 دول حول العالم، حيث استعرض مراقب إدارة العمليات لشؤون دول غرب أفريقيا ثامر الفيلكاوي مسيرة إنجازات الصندوق في مجال العون الإنمائي والإنساني.
ولفت الفيلكاوي إلى دور الصندوق المحلي وإسهاماته داخل الكويت والمتمثلة في دعم موارد المؤسسة العامة للرعاية السكنية منذ 2003 عبر استقطاع نسبة لا تتجاوز 25% من صافي أرباحه السنوية، بالإضافة إلى برنامج تدريب وتأهيل المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج الذي أطلقه الصندوق في 2004 وغيرها من المبادرات.
من جانبه، قدم مراقب الإدارة المصرفية لمسحوبات القروض سالم القلاف شرحا توضيحيا حول إدارة القروض والمنح والمعونات الفنية المقدمة سواء إلى الدول أو المؤسسات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى نشاط الصندوق في القطاعات التنموية، ومنها النقل والزراعة والاتصالات والصناعة والمياه، مبينا أن سياسة الصندوق تشترط متابعة تنفيذ أي مشروع من قبل مسؤولي الصندوق علاوة على تقديم أفضل دراسات الجدوى.

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