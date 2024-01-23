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طلبة برنامج كن من المتفوقين زاروا مشاريع مولها الصندوق في تونس وفيتنام

1/23/2024 11:47:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) زار وفد الطلبة المشارك في برنامج «كن من المتفوقين» عدة معالم تاريخية وثقافية في جمهورية تونس الشقيقة، بالإضافة الى عدة مشاريع ممولة من قبل الصندوق الكويتي للتنمية في تونس، وذلك ضمن الرحلة الثالثة عشرة التي ينظمها الصندوق لطلبة الثانوية بالتعاون مع وزارة التربية.
واستكشف الطلبة خلال الرحلة المدينة القديمة في العاصمة قرطاج، مرورا بجامع الزيتونة حيث أدوا الصلاة هناك، وفي اليوم الثاني زار الطلبة ساحة القصبة وشاهدوا النصب التذكاري الوطني، كما تذوقوا الحلويات التونسية المشهورة وزاروا العديد من الأسواق الشعبية.
وخلال الرحلة، زار الوفد مشروع محطة كبس الغاز في مدينة زغوان والذي يسهم الصندوق في تمويله بنسبة 100% ويخدم أكثر من 10.000 عائلة تونسية، من خلال نقل 50% من الغاز في تونس الى المناطق البعيدة.
وقال مدير المشروع بلقاسم أولاد أحمد إن المشروع يتكون من محطتي كبس ضغط الغاز وما يقارب ثلاثمائة وأربعة عشر كيلومترا من أنابيب الغاز لنقل الغاز من وإلى الشمال التونسي، بالإضافة الى محطات لنقل الغاز ومحطات لكبس الغاز ومحطات لتزويد المناطق البلدية بولاية بنزرت وولاية أريانة وولاية منوبة.
من جهة أخرى، زار وفد الطالبات المشارك في البرنامج العديد من المعالم التراثية والترفيهية في جمهورية فيتنام الصديقة، بالإضافة الى عدة مشاريع تنموية يسهم الصندوق في تمويلها، حيث تجولن في مدينة نينه بينه في شمال فيتنام، المتميزة بالمناظر الطبيعية الخلابة من جبال وغابات ومعالم أثرية، بالإضافة الى العديد من المعابد، وقضت الطالبات معظم الوقت في رحلة عبر القوارب على نهر ترانق هان.
كما قام الوفد بزيارة مشروع التنمية الريفية المتعددة الأغراض الممول من الصندوق الكويتي للتنمية في مقاطعة داباك «إقليم هوايين».

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