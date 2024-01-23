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مبارك البداح لـ الأنباء إنشاء قاعدة بيانات وأرشفة رقمية للقطاع التعليمي في ذوي الإعاقة

1/23/2024 11:47:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشف نائب المدير العام لقطاع التعليمي في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مبارك البداح عن ان القطاع التعليمي يعمل على استكمال برنامج ميكنة إجراءات القطاع بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات لإتمام ميكنة بيانات المستفيدين من خدمات القطاع وإدراج كل الإجراءات وبشكل تدريجي ضمن الخدمات الإلكترونية للهيئة. وقال البداح لـ «الأنباء»: نعمل على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لحفظ المعاملات والمستندات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أرشيف رقمي. وحول شروط فتح ملف تعليمي، بين ان أهمها أن يكون المستفيد كويتي الجنسية أو من أم كويتية أو يعامل معاملة كويتي، وتكون لديه شهادة إثبات إعاقة سارية صادره من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وألا يقل عمر الطالب حتى 31 أغسطس من العام الدراسي عن 3 سنوات (لفتح ملف تعليمي)، ولا يقل عمر الطالب حتى 31 ديسمبر من العام الدراسي عن 21 سنة (لفتح ملف). وبخصوص إعداد المدارس والمراكز ودور الحضانة الواقعة تحت إشراف الهيئة العامة لذوي الإعاقة، ذكر انها 28 دار حضانة و11 مؤسسة ومركزا تأهيليا و12 مدرسة أجنبية و12 مدرسة ومركزا عربيا.

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