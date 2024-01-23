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النجاة الخيرية التعليم حجر الزاوية في مشاريعنا

1/23/2024 11:47:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد نائب مدير عام جمعية النجاة الخيرية د.جابر الوندة أن التعليم حجر الزاوية في مشاريع الجمعية داخل الكويت وخارجها.
جاء ذلك في تصريح له تزامنا مع اليوم الدولي للتعليم الذي يتم الاحتفال به في الرابع والعشرين من شهر يناير، مبينا ان الجمعية تولي اهتماما كبيرا للتعليم نظرا لدوره في تطوير المجتمعات وتغيير واقعها إلى الأفضل، معتبرا التعليم المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالمشاريع التعليمية داخل الكويت، قال: لدينا مدارس النجاة وهي مدارس غير ربحية عددها 17 مدرسة يدرس بها 13 ألف طالب، ويعمل بها 750 معلما ومعلمة، وتهدف إلى المساهمة في بناء جيل صالح يحافظ على تقاليد المجتمع الكويتي الأصيلة، ويستطيع حمل المسؤولية، والمساهمة في بناء وطنه.

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