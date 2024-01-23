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الوقف الإنساني وزعت كسوة الشتاء بالكويت

1/23/2024 11:47:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دشنت الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية باكورة مشاريعها الخيرية داخل الكويت في 2024 بمعرض للملابس الشتوية، دعما للفئات المستحقة داخل الكويت، وذلك بالتزامن مع حلول فصل الشتاء.
وقالت مديرة العمل النسائي بالجمعية منى سلمان بن عيسى إن المعرض جاء بهدف توفير الكسوة الشتوية للمحتاجين، وإدخال الفرحة والدفء إلى قلوبهم، موضحة أن أعداد المستفيدين من المعرض بلغت 80 أسرة من فئات الأيتام والأرامل والأسر المتعففة، الذين بدت على وجوههم الفرحة والسعادة خلال تلقيهم الكسوة الشتوية.
وبينت بن عيسى أن «الوقف الإنساني» تمد يد العون والمساعدة لكل محتاج على أرض الكويت دون تفرقة، داعية أهل الخير والإحسان لدعم ومساندة مثل هذه المشروعات والمبادرات التي يعود نفعها على الفئات الأشد فقرا واحتياجا.
هذا، وتواصل الجمعية إستراتيجية المشروعات المليونية التي ينتفع بها أكبر عدد من المستحقين، وقد قامت خلال السنوات الماضية في إطار تلك الإستراتيجية بتوزيع عشرات الملايين من أرغفة الخبز بالشمال السوري، بالإضافة إلى 3.5 ملايين وجبة إطعام لطلبة المدارس القرآنية والجامعات في أفريقيا وآسيا وجامعة بالهند، إلى جانب مليوني وجبة إفطار صائم في رمضان.

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