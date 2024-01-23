دعم المخترعين إستراتيجية للنهوض بأوضاع المبتكرين

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار عن إعداد استراتيجية خاصة بالمخترعين والمبتكرين الكويتيين تتضمن تصورا شاملا للنهوض بأوضاع المخترعين الكويتيين وحل جميع المشكلات التي تواجههم.
وأكدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية د.فاطمة الثلاب أن الجمعية استطلعت خلال جلسة «المخترع الكويتي إلى أين؟» التي عقدتها مؤخرا في رابطة الاجتماعيين الكويتية آراء المخترعين والمعنيين بقضايا الابتكار والاختراع واطلعت على أفكار ومقترحات مهمة تصب في صالح المخترع الكويتي.
وقالت الثلاب إن الجمعية ستواصل عقد جلسات ولقاءات لبلورة خطة واضحة وجملة مطالب سيتم عرضها على المسؤولين المعنيين والجهات الحكومية، مؤكدة أن وضع المخترعين والمبتكرين الكويتيين بحاجة إلى تدخل حكومي وتحرك فاعل أسوة بالدول الأخرى.
ولفتت إلى ضرورة أن تكون للمخترعين الكويتيين مرجعية رسمية سواء عبر هيئة أو جهة أو مؤسسة تضطلع بدورها تجاه قضايا المخترعين وتقديم كل أشكال الدعم لهم، مشيرة إلى أنه سيتم لاحقا إعلان ما توصلت إليه الجمعية من مقترحات ومطالب ليتم وضعها أمام المسؤولين.
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