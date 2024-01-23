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دعم المخترعين إستراتيجية للنهوض بأوضاع المبتكرين

1/23/2024 11:47:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار عن إعداد استراتيجية خاصة بالمخترعين والمبتكرين الكويتيين تتضمن تصورا شاملا للنهوض بأوضاع المخترعين الكويتيين وحل جميع المشكلات التي تواجههم.
وأكدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية د.فاطمة الثلاب أن الجمعية استطلعت خلال جلسة «المخترع الكويتي إلى أين؟» التي عقدتها مؤخرا في رابطة الاجتماعيين الكويتية آراء المخترعين والمعنيين بقضايا الابتكار والاختراع واطلعت على أفكار ومقترحات مهمة تصب في صالح المخترع الكويتي.
وقالت الثلاب إن الجمعية ستواصل عقد جلسات ولقاءات لبلورة خطة واضحة وجملة مطالب سيتم عرضها على المسؤولين المعنيين والجهات الحكومية، مؤكدة أن وضع المخترعين والمبتكرين الكويتيين بحاجة إلى تدخل حكومي وتحرك فاعل أسوة بالدول الأخرى.
ولفتت إلى ضرورة أن تكون للمخترعين الكويتيين مرجعية رسمية سواء عبر هيئة أو جهة أو مؤسسة تضطلع بدورها تجاه قضايا المخترعين وتقديم كل أشكال الدعم لهم، مشيرة إلى أنه سيتم لاحقا إعلان ما توصلت إليه الجمعية من مقترحات ومطالب ليتم وضعها أمام المسؤولين.

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