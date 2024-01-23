تحويل مؤقت لتقاطع الخامس مع ابن القاسم صباح اليوم

تحويل مؤقت لتقاطع الخامس مع ابن القاسم صباح اليوم
التاريخ
1/23/2024 11:47:55 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن قيامها بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بتحويل مؤقت لمدة ثلاث ساعات لطريق الدائري الخامس بالاتجاهين تقاطع الخامس مع شارع ابن القاسم، وذلك من صباح اليوم الأربعاء 24 يناير حتى صباح يوم الخميس 1 فبراير من الساعة 2 صباحا حتى 5 صباحا.
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