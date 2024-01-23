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تحويل مؤقت لتقاطع الخامس مع ابن القاسم صباح اليوم

1/23/2024 11:47:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن قيامها بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بتحويل مؤقت لمدة ثلاث ساعات لطريق الدائري الخامس بالاتجاهين تقاطع الخامس مع شارع ابن القاسم، وذلك من صباح اليوم الأربعاء 24 يناير حتى صباح يوم الخميس 1 فبراير من الساعة 2 صباحا حتى 5 صباحا.

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