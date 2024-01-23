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جراح فلسطيني يشيد بمساعدات الكويت لغزة

1/23/2024 11:47:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشاد الجراح الفلسطيني د.غسان أبوستة بجهود الكويت في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية كافة لقطاع غزة الذي يتعرض لاعتداء الاحتلال الاسرائيلي المدمر والذي خلف أكثر من 25 ألف شهيد وأكثر من 65 ألف جريح.
وأعرب أبوستة الذي كان شاهدا على قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني خلال زيارته مقر جمعية الهلال الأحمر الكويتية عن بالغ التقدير والعرفان لجهود الجمعية في تقديم الدعم والإغاثة وسيارات الإسعاف لقطاع غزة.
وقال إن قوات الاحتلال ترتكب فظائع في مستشفيات القطاع، وأن الطواقم الطبية تبذل قصارى جهدها من أجل توفير الرعاية الطبية للمرضى والجرحى بالطرق التقليدية في ظل سوء الأوضاع الإنسانية داخل المستشفيات ونقص الإمدادات الطبية والطعام والماء، مبينا انه لا توجد حاليا مستشفيات حقيقية في قطاع غزة والجرحى والمرضى يموتون بينما الكوادر الطبية لا تملك فعل شيء لهم.
وذكر أنه رغم حجم المأساة المتواصلة نعمل حاليا على خطط للتعامل مع فترة ما بعد الحرب، موضحا أن العمل على علاج 65 ألف جريح مهمة ضخمة، وتشمل الخطة إدخال مستشفيات ميدانية وإصلاح المستشفيات القائمة وإخراج الجرحى الذين يحتاجون للعلاج إلى خارج غزة.
من جانبه، رحب رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر د.هلال الساير بالجراح أبوستة للاطلاع على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدا استمرار الجمعية في تقديم الدعم للأشقاء في قطاع غزة، إذ أعدت فريقا طبيا تطوعيا للتواجد في القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الساير أن الكويت تسعى دائما نحو تقديم كل دعم ممكن لتعزيز الاستجابة الإنسانية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في مثل هذه الظروف التي تتطلب من الجميع التضامن نحو تخطي آثارها القاسية على المجتمعات وتوفير الاحتياجات الضرورية للسكان خاصة من النساء والأطفال.

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