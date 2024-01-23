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السكنية بصدد استدعاء 258 مواطنا للتوزيعة 12 للضاحية 4 بـجنوب سعد العبدالله

1/23/2024 11:47:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية بصدد الإعلان عن استدعاء 258 مواطنا للتوزيعة الثانية عشرة لقرعة القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله بالضاحية الرابعة قطعة 1 وعددها 258 قسيمة مساحة القسيمة الواحدة 400 متر مربع.
وأضافت المصادر ان «السكنية» وزعت الدفعة الحادية عشرة من الضاحية الرابعة في هذا المشروع، وقد شملت 285 قسيمة للمخصص لهم حتى تاريخ 12/10/2004، وتم توزيع البطاقات يومي 18 و21 يناير 2024 وتم توزيع بطاقات الاحتياط يوم 22 الجاري، كما تم الإعلان عن إجراء عملية القرعة اليوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.

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