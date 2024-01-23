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الحمود شبابنا نماذج مشرفة في شتى المجالات

1/23/2024 11:47:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كرَّم المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود، الإمام د.أحمد بن مشعان الشقعان أحد الكوادر الوطنية المشرفة والخيرة وذلك خلال لقاء تشجيعي لزيادة التحصيل العلمي والدافعية للتعلم وتعلم أصول ديننا الإسلامي للمساهمة في بناء وارتقاء وطننا.
وأكد الشيخ فيصل الحمود على اهمية العلم وغرس القيم الإسلامية في مجتمعاتنا، متمنيا له التوفيق والسداد ومستقبلا زاهرا، مشيرا إلى أن الكويت مليئة بالكوادر الوطنية وهم نماذج شبابية مشرفة في شتى التخصصات العلمية والإسلامية، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بهم ودعمهم بجميع فئاتهم العمرية حيث إنهم ثروة اجتماعية وعلمية وفكرية وثقافية.
من جهته، أعرب الشقعان عن سعادته وشكره على ما لاقاه من ترحيب واستقبال وتكريم من قبل الشيخ فيصل الحمود بهذه المناسبة وكونه أحد الداعمين للكوادر الوطنية في شتى المجالات.

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