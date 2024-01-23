الحمود شبابنا نماذج مشرفة في شتى المجالات

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- Al-Anbaa) كرَّم المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود، الإمام د.أحمد بن مشعان الشقعان أحد الكوادر الوطنية المشرفة والخيرة وذلك خلال لقاء تشجيعي لزيادة التحصيل العلمي والدافعية للتعلم وتعلم أصول ديننا الإسلامي للمساهمة في بناء وارتقاء وطننا.
وأكد الشيخ فيصل الحمود على اهمية العلم وغرس القيم الإسلامية في مجتمعاتنا، متمنيا له التوفيق والسداد ومستقبلا زاهرا، مشيرا إلى أن الكويت مليئة بالكوادر الوطنية وهم نماذج شبابية مشرفة في شتى التخصصات العلمية والإسلامية، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بهم ودعمهم بجميع فئاتهم العمرية حيث إنهم ثروة اجتماعية وعلمية وفكرية وثقافية.
من جهته، أعرب الشقعان عن سعادته وشكره على ما لاقاه من ترحيب واستقبال وتكريم من قبل الشيخ فيصل الحمود بهذه المناسبة وكونه أحد الداعمين للكوادر الوطنية في شتى المجالات.
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