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الرميحي دور ديبلوماسي للكويت في رأب أي صدع عربي

1/23/2024 11:47:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظّم معهد «سعود الناصر الصباح» الديبلوماسي التابع لوزارة الخارجية ندوة بعنوان «موقف دولة الكويت من القضية الفلسطينية» وذلك ضمن الموسم الثقافي التدريبي بحضور عدد من رؤساء البعثات الأجنبية والديبلوماسيين.
وقال أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الكويت د. محمد الرميحي في كلمة خلال الندوة إن دولة الكويت جزء من الثقافة العربية وتعلقها بقضايا الأمة ليس جديدا، لافتا إلى دورها الديبلوماسي في «رأب أي صدع عربي».
وأضاف الرميحي أن إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي يخدم أكثر من 100 دولة ويقدم مساعدات تجاوزت مساعدات بعض الدول الكبرى هو خير دليل على مساهمات دولة الكويت في هذا الجانب.
وأوضح «أن موقف دولة الكويت من القضية الفلسطينية واضح منذ البداية، إذ احتضنت النضال الفلسطيني واستقبلت الكثير من الفلسطينيين، حيث تربى ودرس العديد من الرموز الفلسطينية في الكويت كما كانت التجمعات الفلسطينية تعمل بحرية مطلقة داخل البلاد».
من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية م. جمال النوري في كلمة مماثلة خلال الندوة إلى تاريخ العمل الإغاثي الخيري ودور الجمعيات الخيرية والتعاون مع المؤسسات الحكومية والتحديات التي تواجه الجمعيات في إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين.
ولفت النوري إلى الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث بلغ عدد الشهداء ما يقارب 25 ألفا ووصل عدد المباني المتضررة إلى 360 ألف مبنى متضرر.
وأوضح أن عدد المراكز الصحية التي تم تدميرها من عدوان الاحتلال الاسرائيلي يصل إلى 53 مركزا صحيا، مبينا أن عدد المستشفيات التي تعمل لعلاج المصابين 15 مستشفى.
وذكر أن عدد الشاحنات المحملة بالمواد الاغاثية التي تم إدخالها إلى غزة منذ 21 أكتوبر الماضي حتى 20 يناير الحالي بلغ 8900 شاحنة من معبري (رفح) و(كرم سالم).
وأضاف أنه مازال هناك تحديات كبيرة تواجه جميع العاملين في الجانب الإغاثي في غزة وهي دمار البنية التحتية وضعف نقاط توزيع المساعدات الإنسانية وتوفر الكوادر المؤهلة لإيصال هذه المساعدات.

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