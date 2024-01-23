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الشرطة العسكرية احتفلت بتخريج دورة ضباط الصف والأفراد المشتركة 105

1/23/2024 11:47:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) برعاية وحضور آمر قيادة الشرطة العسكرية العميد الركن عادل عبدالله الكندري احتفلت قيادة الشرطة العسكرية ممثلة بجناح التدريب، بتخريج دورة ضباط الصف والأفراد المشتركة رقم (105)، والذين أنهوا فترة التدريب الأساسي بنجاح التي استغرقت 3 أشهر.
حيث حصل على المركز الأول على الدورة بالمواد العلمية الرقيب عبدالرحمن رعد صبري، وحصل على درع الرماية الوكيل عريف عيد حمد عيد، وحصل على درع اللياقة البدنية الرقيب أسامة عشوي حميد، وحصل على درع السلوك والمواظبة الرقيب يوسف طلال عبدالرحمن.

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