الشرطة العسكرية احتفلت بتخريج دورة ضباط الصف والأفراد المشتركة 105

(MENAFN
- Al-Anbaa) برعاية وحضور آمر قيادة الشرطة العسكرية العميد الركن عادل عبدالله الكندري احتفلت قيادة الشرطة العسكرية ممثلة بجناح التدريب، بتخريج دورة ضباط الصف والأفراد المشتركة رقم (105)، والذين أنهوا فترة التدريب الأساسي بنجاح التي استغرقت 3 أشهر.
حيث حصل على المركز الأول على الدورة بالمواد العلمية الرقيب عبدالرحمن رعد صبري، وحصل على درع الرماية الوكيل عريف عيد حمد عيد، وحصل على درع اللياقة البدنية الرقيب أسامة عشوي حميد، وحصل على درع السلوك والمواظبة الرقيب يوسف طلال عبدالرحمن.
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