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وزير الخارجية تلقى اتصالين من نظيريه اليمني والسوداني لتهنئته بتعيينه في منصبه

1/23/2024 11:47:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تلقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية د. أحمد بن مبارك قدم خلاله التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في الكويت.
وأعرب بن مبارك عن أطيب تمنياته للوزير اليحيا بالتوفيق والسداد في مهام عمله والتطلع للعمل المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة ومصالح البلدين والشعبين الشقيقين وبما يعزز مسيرة العمل العربي المشترك.
كما تلقى وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا اتصالا هاتفيا من وزير خارجية جمهورية السودان الشقيقة علي الصادق قدم خلاله التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في دولة الكويت.
وأعرب الوزير الصادق عن أطيب تمنياته بالتوفيق والسداد في مهام عمله والتطلع للعمل المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة ومصالح البلدين والشعبين الشقيقين وبما يعزز مسيرة العمل العربي المشترك.

MENAFN23012024000130011022ID1107759793

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