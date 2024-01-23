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وزير الكهرباء العمل بروح الفريق الواحد وإعلاء مصلحة العمل

1/23/2024 11:47:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ترأس وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.سالم الحجرف الاجتماع الاول مع عدد من قطاعات الوزارة (قطاع وكيل الوزارة وقطاع الشؤون الادارية وقطاع الشؤون المالية)، والذي يأتي ضمن سلسلة اجتماعات سيتم عقدها تباعا مع جميع القطاعات الادارية والفنية وذلك للاطلاع على آخر المستجدات، والاستماع لكل المقترحات التي من شأنها تطوير العمل في الوزارة.
وافتتح د.سالم الحجرف الاجتماع بكلمة رحب فيها بقياديي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، مثمنا ثقة القيادة السياسية في تكليفه بتولي الحقيبة الوزارية، وأبدى الوزير دعمه وتوجيهه للقياديين والمسؤولين بالسعي قدما لتذليل العقبات والمعوقات التي تقف أمامها والحلول المقترحة لتنفيذها، مؤكدا على ضرورة استمرار الإنجاز وتطوير العمل داخل جميع قطاعات الوزارة.
كما أكد على القياديين بدعم الجهات الرقابية والعمل على تسوية الملاحظات الواردة من قبلهم وذلك لمواصلة مسيرة الإصلاح والإنجاز ودفع عجلة التنمية في البلاد.
واستهلت وكيل الوزارة بالتكليف م.مها العسعوسي بتقديم عرض حول المهام الاساسية الموكلة للقطاع والادارات التابعة له واهم التحديات التي تواجه قطاع وكيل الوزارة.
واستمـــر الـــوكـــلاء المساعدون لقطاعي الشؤون الإدارية والشؤون المالية بتقديم العروض التقديمية حول القطاعات ومناقشة آلية العمل المعمول بها وفقا للقوانين المنظمة لها. وحث د.الحجرف قياديي الوزارة ومنتسبيها على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وإعلاء مصلحة العمل، مع الالتزام بسرعة إنجاز الأعمال المنوطة بجميع قطاعات الوزارة وتطويرها لتكون وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مصدر فخر لكل منتسبيها، موضحا انه لن يدخر جهدا في سبيل تذليل العقبات التي تواجه الوزارة بهدف سير الأعمال كما هو مخطط لها.
وختاما، عبر د. الحجرف، عن فخره واعتزازه بالكوادر الوطنية المتميزة من منتسبي الوزارة، متوجها لهم بجزيل الشكر على الجهود التي يبذلونها لتطوير أداء العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة لكل المواطنين والمقيمين.

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