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محمد الصباح وتركي بن محمد بحثا قضايا الاهتمام المشترك

1/23/2024 11:47:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • رئيس الوزراء تسلّم دعوة من نائب رئيس الإمارات لحضور القمة العالمية للحكومات 2024


استقبل سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان أمس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.
ونقل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتهنئتهما لسموه بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة.
كما جرى خلال اللقاء بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد.
إلى ذلك، استقبل سمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان أمس سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى البلاد د. مطر النيادي، حيث سلم سموه رسالة من صاحب السمو الشيــخ محمــد بــن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تتضمن دعوة سموه لحضور القمة العالمية للحكومات 2024 المقرر عقدها بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في شهر فبراير المقبل.
حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل.

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