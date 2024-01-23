محمد الصباح شبه تطابق حكومي - نيابي حول ما يجب عمله خلال المرحلة المقبلة

MENAFN - Al-Anbaa) قرر مجلس الوزراء تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بإعداد مشروع برنامج عمل الحكومة تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة، وذلك التزاما بأحكام المادة 98 من الدستور بتقديم الحكومة برنامج عملها فور تشكيلها.

جاء ذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح على العرض المرئي المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة برنامج عمل الحكومة. وأكد سمو رئيس الوزراء أن هناك شبه تطابق حكومي - نيابي حول ما يجب عمله خلال المرحلة المقبلة، لافتا سموه إلى أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد برنامج عمل الحكومة لتقديمه إلى مجلس الأمة، معربا عن تطلعات الحكومة لأن يحظى برنامج عملها على رضا الشعب الكويتي ويحقق طموحاته.

تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.. ورئيس الوزراء أعرب عن التطلعات لأن يحظى البرنامج على رضا الشعب الكويتي ويحقق طموحاته

تكليف «التخطيط» بإعداد مشروع برنامج عمل الحكومة



محمد الصباح: هناك شبه تطابق حكومي - نيابي حول ما يجب عمله خلال المرحلة المقبلة حريصون على تعزيز التعاون والتنسيق والعمل المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي مساء أمس الأول الإثنين في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة الشيخ فراس السعود بما يلي:

استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه نتائج اجتماع اللجنة التنسيقية النيابية - الحكومية الذي عقد يوم الأحد الماضي في مجلس الأمة بحضور رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والنواب، والذي أكد فيه سمو رئيس مجلس الوزراء أن هناك شبه تطابق حكومي -نيابي حول ما يجب عمله خلال المرحلة المقبلة، لافتا سموه إلى أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد برنامج عمل الحكومة لتقديمه إلى مجلس الأمة، معربا عن تطلعات الحكومة لأن يحظى برنامج عملها على رضا الشعب الكويتي ويحقق طموحاته.

وضمن هذا السياق، أكد سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الأول الإثنين حرص الحكومة على تعزيز التعاون والتنسيق والعمل المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

والتزاماً بأحكام المادة 98 من الدستور بتقديم الحكومة برنامج عملها فور تشكيلها، فقد اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة برنامج عمل الحكومة، وقرر مجلس الوزراء تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بإعداد مشروع برنامج عمل الحكومة تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.