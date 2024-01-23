الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تفرض عقوبات على مواطن روسي ضالع في هجوم سيبراني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 23 - 1 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة أنها فرضت بالتنسيق مع بريطانيا وأستراليا اليوم الثلاثاء عقوبات على مواطن روسي متهم بالضلوع في هجوم سيبراني على مؤسسة للتأمين الصحي في أستراليا سنة 2022.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها "بالتنسيق مع أستراليا والمملكة المتحدة قام بفرض عقوبات على ألكسندر إرماكوف والذي لعب دورا محوريا في هجوم برامج الفدية عام 2022 ضد شركة تأمين صحي أسترالية".
وقال وكيل وزارة الخزانة بريان ويلسون في تصريح تضمنه البيان إن "الإجراء الثلاثي اليوم مع أستراليا والمملكة المتحدة وهو أول إجراء منسق من نوعه يؤكد تصميمنا الجماعي على محاسبة هؤلاء المجرمين".
وأضاف أن "الجهات الفاعلة السيبرانية الروسية تواصل شن هجمات فدية مدمرة ضد الولايات المتحدة والدول الحليفة مستهدفة شركاتنا بما في ذلك البنية التحتية الحيوية لسرقة البيانات الحساسة".
وحسب الوزارة فإن المواطن الروسي ضالع في هجوم سيبراني على مؤسسة تأمين صحية أسترالية وهو الهجوم الذي أدى إلى تسريب بيانات حساسة ل7ر9 ملايين زبون.
واتهمت الخزانة الأمريكية روسيا بأنها "قامت بتمكين هجمات برامج الفدية من خلال زراعة واستقطاب المتسللين المجرمين" مشددة على أن موسكو "يجب أن تتخذ خطوات ملموسة لمنع مجرمي الإنترنت من العمل بحرية في ولايتها القضائية". (النهاية)
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