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الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تفرض عقوبات على مواطن روسي ضالع في هجوم سيبراني

1/23/2024 11:42:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 23 - 1 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة أنها فرضت بالتنسيق مع بريطانيا وأستراليا اليوم الثلاثاء عقوبات على مواطن روسي متهم بالضلوع في هجوم سيبراني على مؤسسة للتأمين الصحي في أستراليا سنة 2022.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها "بالتنسيق مع أستراليا والمملكة المتحدة قام بفرض عقوبات على ألكسندر إرماكوف والذي لعب دورا محوريا في هجوم برامج الفدية عام 2022 ضد شركة تأمين صحي أسترالية".
وقال وكيل وزارة الخزانة بريان ويلسون في تصريح تضمنه البيان إن "الإجراء الثلاثي اليوم مع أستراليا والمملكة المتحدة وهو أول إجراء منسق من نوعه يؤكد تصميمنا الجماعي على محاسبة هؤلاء المجرمين".
وأضاف أن "الجهات الفاعلة السيبرانية الروسية تواصل شن هجمات فدية مدمرة ضد الولايات المتحدة والدول الحليفة مستهدفة شركاتنا بما في ذلك البنية التحتية الحيوية لسرقة البيانات الحساسة".
وحسب الوزارة فإن المواطن الروسي ضالع في هجوم سيبراني على مؤسسة تأمين صحية أسترالية وهو الهجوم الذي أدى إلى تسريب بيانات حساسة ل7ر9 ملايين زبون.
واتهمت الخزانة الأمريكية روسيا بأنها "قامت بتمكين هجمات برامج الفدية من خلال زراعة واستقطاب المتسللين المجرمين" مشددة على أن موسكو "يجب أن تتخذ خطوات ملموسة لمنع مجرمي الإنترنت من العمل بحرية في ولايتها القضائية". (النهاية)

ع س ج / م م ج




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