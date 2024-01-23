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أمين عام الأمم المتحدة: الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ينبغي أن ينتهي ورفض حل الدولتين غير مقبول

1/23/2024 11:42:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 23 - 1 (كونا) -- شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء على أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين "ينبغي أن ينتهي" مؤكدا أن حل الدولتين هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع.
وقال غوتيريش خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي على المستوى الوزاري حول الوضع في الشرق الأوسط إن "النهاية الدائمة للنزاع لا يمكن أن تكون إلا بحل الدولتين" مشيرا إلى أن الفلسطينيين "يجب أن يروا دولة مستقلة قابلة للحياة ذات سيادة تلبي طموحاتهم المشروعة وفق قرارات الأمم المتحدة".
وأضاف أن "الرفض الواضح والمتكرر لحل الدولتين من أعلى مستويات الحكومة الإسرائيلية غير مقبول. هذا الرفض وهذا الإنكار لحق الدولة للشعب الفلسطيني سيطيل النزاع الذي أصبح خطرا كبيرا يهدد الأمن والسلم الدوليين".
وحذر من أن رفض الكيان الإسرائيلي المحتل لحل الدولتين "سيفاقم الاستقطاب ويحفز المتطرفين في كل مكان" قائلا "إن حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته ينبغي أن يعترف به الجميع. وأي رفض لحل الدولتين من أي طرف ينبغي أن يرفض رفضا قاطعا".
وتساءل الأمين العام للأمم المتحدة "ما هو البديل (عن حل الدولتين). كيف يمكن لحل الدولة الواحدة أن ينجح (مع وجود) هذا العدد الكبير من الفلسطينيين في الداخل بدون أي شعور أو علامة بالحرية أو الحقوق أو الكرامة".
وتابع أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لمعالجة الطموحات المشروعة لكل من الشعبين.. إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للخروج من دورة العنف والكراهية والخوف".
من جهة أخرى كشف غوتيريش أن عمال الأمم المتحدة "مازالو يواجهون عمليات تفتيش صعبة (للمساعدات الإنسانية) وعمليات رفض غير مبررة للمواد المطلوبة الحيوية" من قبل الكيان المحتل.
وأوضح في هذا السياق "أننا بحاجة إلى أن نصل إلى شمال غزة (لتقديم المساعدات). نحن بحاجة إلى تأشيرات فعشرات العاملين في المجال الإنساني ينتظرون لأشهر للحصول على تأشيرات دخول من قبل الحكومة الإسرائيلية".
وكرر الأمين العام الدعوة إلى "إنهاء كل انتهاكات القانون الدولي" منبها إلى أن "المستويات غير المسبوقة من قتل المدنيين غير مقبولة. ومما يزعجني بشدة التقارير عن المعاملة غير الإنسانية التي تقوم بها إسرائيل بحق الفلسطينيين المحتجزين خلال العمليات العسكرية".
كما كرر الدعوة إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري وهو ما سيضمن وصول المساعدات".
وحذر غوتيريش من "أننا نرى تطورات خطيرة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.. والتوترات زادت عن أي مستوى سابق".
وذكر أن "عشرات الفلسطينيين يعتقلون يوميا وأكثر من ستة آلاف فلسطيني اعتقلوا منذ السابع أكتوبر. وعنف المستوطنين من مصادر القلق البالغة. إن هدم منازل الفلسطينيين والاستيلاء عليها مستمر والاقتصاد الفلسطيني في أزمة".
ولفت غوتيريش إلى أن "خطر التصعيد الإقليمي الأوسع أصبح واقعا الآن.. الحالة في البحر الأحمر مقلقة بشدة والتهدئة ضرورية".
وتأتي هذه الجلسة في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية وتزداد الاحتياجات في غزة حيث تخطى عدد الشهداء في القطاع المحاصر 25 ألفا فيما أصيب أكثر من 63 ألفا آخرين بجراح وذلك منذ السابع من أكتوبر وفقا لوزارة الصحة في القطاع. (النهاية)

ع س ج / م م ج




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